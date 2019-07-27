خاص الفن- يوسف الخال انطلق بتصوير "لو ما التقينا"

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل ​يوسف الخال​ تصوير مسلسل بعنوان "​لو ما التقينا​" كتابة ندى ​عماد خليل​ واخراج ​ايلي الرموز​ ، وقد بدأ يوم الخميس الماضي التصوير ويشارك في هذا العمل عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.

ومن الممثلات اللواتي ستكون لهن مشاركة في هذا العمل الممثلة ​لارا الخوري​ التي انضمت لفريق العمل مؤكدة ان دورها سيكون جديد عليها.

على صعيد آخر سيجتمع الممثل يوسف الخال والممثلة ​ندى ابو فرحات​ ببطولة فيلم لبناني جديد من كتابة واخراج غبريال يمين وسيبدأ التصوير خلال شهر ايلول/سبتمبر المقبل.

وكان قد اجتمع يوسف وندى سابقاً في مسلسل "​الينابيع​".