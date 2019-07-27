خاص الفن- يوسف الخال انطلق بتصوير "لو ما التقينا"

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل يوسف الخال تصوير مسلسل بعنوان "لو ما التقينا" كتابة ندى عماد خليل واخراج ايلي الرموز ، وقد بدأ يوم الخميس الماضي التصوير ويشارك في هذا العمل عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.
ومن الممثلات اللواتي ستكون لهن مشاركة في هذا العمل الممثلة لارا الخوري التي انضمت لفريق العمل مؤكدة ان دورها سيكون جديد عليها.
على صعيد آخر سيجتمع الممثل يوسف الخال والممثلة ندى ابو فرحات ببطولة فيلم لبناني جديد من كتابة واخراج غبريال يمين وسيبدأ التصوير خلال شهر ايلول/سبتمبر المقبل.
وكان قد اجتمع يوسف وندى سابقاً في مسلسل "الينابيع".
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