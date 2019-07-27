خاص بالصور-محمد حماقي يشعل أجواء الساحل الشمالي بحفل ناجح

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان ​محمد حماقي​ حفلا غنائيا ضخما في الساحل الشمالي، نهارا يوم الجمعة بحضور حوالى 5000 آلاف من محبيه ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية حتى غروب الشمس.

الحفل كان كامل العدد، لا بل حضره أكثر من سعة المكان الأساسية، ووصل حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وسط حراسة مشددة.

صعد حماقي على خشبة المسرح مرددا أغنية "نفسي أبقى جنبه" وتعالت صيحات وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع حتى انتهاء الحفل، وقدم حماقي العديد من أغانيه المميزة منها "كل يوم من ده"، "يزلزل"، "صور"، "ليلي "، "من البداية"، "راضيني" و"يا ستار" و"اعمل ايه"، بالإضافة إلى "ما بلاش" وغيرها مما تسابق الجمهور في ترديد كلماتها.

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تخلل الحفل كلمة تهنئة لحماقي لفوز الاهلي بالدوري المصري بالإضافة الى كلمة شكر لنادي الزمالك على بطولة أفريقيا، كما حرص حماقي على مشاركة جمهور الحفل تصوير أغنية " عامل ايه حبيبي يا غالي" من ألبومه الجديد كل يوم من ده لطرحها كفيديو كليب وسط المزيد من تفاعل الجمهور.

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تصوير هاني عبدربه