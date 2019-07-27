خاص الفن- ماذا قالت تقلا شمعون عن عودة جوليا قصار للدراما اللبنانية

ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الممثلة تقلا شمعون ان المنافسة بين النجمات من نفس الجيل هي منافسة شريفة وجميلة واعتبرت ان الممثلات اللواتي تنافسهن مثل كارمن لبس ورولا حمادة هن بارعات وتحب ما يقدمنه، كما اشادت بعودة الممثلة جوليا قصار الى الدراما اللبنانية بعد اتجاهها في السنوات الاخيرة الى السينما فقط وقالت انها سعيدة جدا بهذه العودة القوية لها.
وكانت قد أشارت تقلا شمعون الى أنه لم يتسنَّ لها متابعة أي مسلسل خلال فترة شهر رمضان الماضي، بسبب ساعات التصوير الطويلة التي قضتها في مسلسل "عروس بيروت" خارج لبنان، وأكدت في حديث خاص لموقع "الفن" أنها سمعت الكثير من الأصداء الرائعة، عن الدراما اللبنانية هذا العام.
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