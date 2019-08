هايلي داف إشتهرت مع شقيقتها هيلاري داف في "Lizzie McGuire".. ومثّلت وغنّت وكتبتخاص بالفيديو- إليسا...

ميرنا وليد - بيروت - ولدت هايلي كاثرين داف في 19 شباط/فبراير عام 1985، هي ممثلة ومغنية وكاتبة أغانٍ أميركية ومقدمة برامج تلفزيونية، وكاتبة ومصممة أزياء.

اشتهرت بشخصية Sandy Jameson في المسلسل التلفزيوني the Heaven7، وAmy Sanders في مسلسل المراهقين الأنجح ​Lizzie McGuire​، و بـSummer Wheatley في Napoleon Dynamite، وفي فيلم Love Takes Wing، إضافة الى كل هذه الشهرة كفنانة متعددة المواهب، عُرفت أيضاً على أنها الشقيقة الكبرى للمغنية والممثلة الأميركية ​هيلاري داف​.

الطفولة

ولدت ​هايلي داف​ في هيوستن، تكساس، ووالدتها هي وهيلاري، منتجة الأفلام سوزان كولين داف، التي أنتجت العديد من الأفلام منها الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً في عام 2004 وهو A Cinderella Story، من بطولة هيلاري داف وشاد مايكل موراي، كما أنتجت The Perfect Man في عام 2005 و Material Girls في عام 2006. أما والدها روبرت داف فهو شريك ومالك في سلسلة من المتاجر مع والده جون بي.

أقامت هايلي داف في منزل العائلة في هيوستن، للحفاظ على أعمال العائلة، وبعد ذلك بدأت حياتها المهنية في التمثيل، وكانت تتمتع بالثقة بالنفس خصوصاً أنها كانت تقف أمام الجمهور، فقد تعلمت رقص الباليه وتعرف كيف تتحرك. وفي سن الثامنة حصلت هايلي داف على دور The Nutcracker Suite، الذي كان من إنتاج شركة رقص خاصة.

في التمثيل

بدأت مسيرة هايلي داف في وقت مبكر، من خلال ظهورها كضيفة في أفلام مخصصة للتلفزيون مثل True Women، والمسلسلات التلفزيونية مثل The Amanda Show، بالإضافة إلى حصولها على أدوار أكبر في Chicago Hope و Boston Public و Third Watch .

أصبحت هايلي داف وجهاً مألوفاً إبتداءً من عام 2002، بعد أن جسدت دور Amy Sanders في Lizzie McGuire، الذي كان من بطولة شقيقتها.

في عام 2004، ظهرت كضيفة في مسلسل That So Raven في دور Katina Jones، وبعد ظهورها كضيفة على التلفزيون، تلقت دورها الأول في الفيلم الروائي الطويل Napoleon Dynamite، وحصل الفيلم على جائزة Teen Choice Award، وواصلت هايلي في الظهور كما قدمت أداءً صوتياً في فيلم عيد الميلاد للرسوم المتحركة "In Search of Santa". وفي عام 2005 ، إنضمت هايلي داف إلى فريق المسلسل التلفزيوني the Heaven 7، ولعبت دور Sandy Jameson.

وفي حزيران/يونيو عام 2006، إنضمت إلى فريق Hairspray فلعبت دور Amber Von Tussle، وتركت الدور في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر عام 2006.

كما لعبت هايلي دور البطولة في فيلم Material Girls مع شقيقتها هيلاري، وعملت أيضاً كمنتج مشارك مع والدتها وشقيقتها.

بعد فيلم Material Girls، ظهرت هايلي داف في العديد من الأفلام المصوّرة للتلفزيون، مثل Nightmare و My Sexiest Year و Pretty Little Devils و Backwoods و Love Takes Wing و Love Finds a Home and My Nanny's Secret.

وبين عامي 2008 و2015، ظهرت هايلي داف في العديد من الأفلام والأدوار التلفزيونية، بما في ذلك Fear Island و Tug and Slightly Single في لوس أنجلوس، وقدّمت صوتها في فيلم الرسوم المتحركة Foodfight، لكن بسبب مشكلات التوزيع تم تأجيل الفيلم لسنوات، حتى عرض أخيراً في عام 2012.

في الغناء

سجلت هايلي داف العديد من الأغاني الفردية للعديد من الموسيقى التصويرية مع شقيقتها، مع ظهور معظمها على أقراص Disneymania، وظهرت في ألبوم Half a Klip لمغني الراب Kool G Rap، فقدمت معه أغنية "On the Rise Again"، من إنتاج DJ Premier.

كما غنّت هايلي داف أيضاً أغنية A Whatever Life و Sweetest Pain، وظهرت في أغنية "Babysitting Is a Bum Deal" في ألبوم Family Guy: Live. وبالإضافة إلى الغناء، كتبت هايلي داف وشاركت في كتابة عدة أغنيات لألبومات شقيقتها هيلاري.

​​​​​​​معتقدات دينية

في عام 2009 صرحت هايلي داف: "أنا مسيحية، لكنني أيضاً لا أرى نفسي حقاً كمتدينة. أرى نفسي أكثر كشخص روحاني. هناك الكثير من الأشياء التي أتفق فيها مع الدين المسيحي، وهناك أمور لا أتفق فيها معه. أنا لست خادمة في الكنيسة، لكنني أعتقد أن لديّ معتقداتي الخاصة التي أشعر بها بقوة".

هايلي داف في الحب

في نيسان/أبريل عام 2014، أعلنت هايلي داف عن ارتباطها بـMatt Rosenberg بعد سنة ونصف من المواعدة، لديها منه إبنتان "ريان آفا إرهارد" (مواليد أيار/مايو عام 2015) و"لولو غراي" (مواليد حزيران/يونيو عام 2018).