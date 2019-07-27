خاص بالفيديو- إليسا توفي بوعدها..وتعلن حبّها لـ ناصيف زيتون

ميرنا وليد - بيروت - كعادتها كل عام، تحيي ​إليسا​ حفلاً في مهرجان ​أعياد بيروت​، وهذا العام يتميز بأن هذا هو الحفل الوحيد لـ إليسا في مهرجانات هذا الصيف في لبنان.

بعد النشيد الوطني اللبناني، عزفت الفرقة الموسيقية أغنية "بحبك يا لبنان" للسيّدة فيروز، ودخلت إليسا الى المسرح وهي تغني أغنية للفنانة الراحلة صباح "بكرا بتشرق شمس العيد" فشعرنا بالتفاؤل والأمل بغد جديد.

جمهور إليسا ينتظر إطلالتها، وهي إختارت فستانا فضيّا براقا، البريق يليق بها، فهي لا تعرف الإستسلام والهزيمة.

حضرت إليسا مفاجآت غير متوقعة لجمهورها كشفت عنها خلال الحفل، وكعادتها كل سنة تلبي طلبات الحضور وتؤدي أغنيات يحبونها ويرقصون عليها، شعور بالمحبة إنتاب الحضور على المدرج، فوقف إستقبالاً لإليسا لحظة دخولها الى المسرح بعد طول إنتظار.

"إلى كل اللي بحبوني" أصبحت أغنية فاصلة تقدّمها إليسا في حفلاتها، لتشكر فيها جميع من وقفوا الى جانبها في مرحلة علاجها من المرض، وجمهورها الوفيّ الذي جاء من مختلف المناطق والبلدان ليحتفل ويغني معها في أعياد بيروت.

وفاجأ الفنان ​ناصيف زيتون​الحضور لحظة وصوله الى حفل إليسا بعدما ألغي حفله في قرطاج بسبب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وتهافتت عليه المعجبات من كل ناحية وصوب لإلتقاط الصور معه، أما إليسا فرحبّت به قائلة: "جاء ناصيف على حفلتي عم بردلي إجر"، وهذه عبارة لبنانية تستعمل حين يقوم أحد بزيارة شخص قام بزيارته سابقاً ليرد له الزيارة، وتابعت قائلة :"ناصيف شكرا لمجيئك أحبك". وأشارت إليسا الى ناصيف طلب منها أن تغني "كرهني".

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كما لبّت إليسا طلب والدتها السيدة يمنى سعود التي تحب أغنية "سلملي عليه". وراح الجمهور يطلب منها الاغنيات القديمة والجديدة بين "عايشالك"، "كرمالك"، "وحشتوني" للراحلة وردة الجزائرية، "نفسي اقول ياه"، "الفرحة اللي أنا فيها" وغنت إليسا ايضا للسيّدة فيروز "سألتك حبيبي".

وعندما بدأت بأغنية "يا مرايتي"، طلبت إليسا من الفنانة ​ماريتا الحلاني​ الصعود الى المسرح والغناء معها، وقالت لها :"وعدت امك" وأكدت ماريتا لموقع "الفن" أنها تفاجأت من طلب إليسا ولم تكن تتوقعه. وإعترفت بأنها لطالما أحبّت إليسا، وشكرتها على دعمها لها.

كما إستدعت إليسا ناصيف للغناء معها أغنية "ع بالي حبيبي". وبعد إنتهائه من الغناء عبّر ناصيف عن سعادته بمبادرة إليسا وقال لها :"يقبرني الله".

أرادت إليسا أن تختتم حفلتها وفعاليات مهرجان أعياد بيروت لعام 2019 على طريقتها، توقفت لدقائق، بدلت فستانها بفستان آخر ذهبي برّاق، وعادت بميدلي من أغنياتها "انا مجنونة" و"ما عاش ولاكان" و"سهرنا يا ليل" وغيرها في لوحة إستعراضية راقصة مع عدد من الراقصين. لم تكفِ جمهورها بساعة ونصف من الغناء، فإنتظرها عند مداخل المسرح ليسلّم عليها ويلتقط معها الصور، بعضهم أحضر معه باقات من الورود، والبعض الآخر هدايا تذكارية، إختارت إليسا البعض بالإسم للدخول الى الكواليس، والباقون لم ينجحوا في خرق حواجز الأمن ولقاء إليسا، فغادروا الحفل علّهم يلتقون بها في مهرجان أعياد بيروت عام 2020.