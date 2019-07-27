بصورة من الاستوديو.. عمرو يوسف يضع اللمسات النهائية على “ولاد رزق 2”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم عمرو يوسف جمهوره بحسابه الرسمي على “إنستقرام”، صورة من داخل أحد استوديوهات الصوت، في أثناء وضع اللمسات النهائية على فيلمه الجديد، “ولاد رزق 2″، الذي سيطرح بدور العرض خلال الأيام المقبلة.

وعلق عمرو يوسف على الصورة، التي ظهر فيها خلال تنفيذ دوبلاج بعض المشاهد، قائلا: “اللمسات الأخيرة لـ(ولاد رزق 2) الدوبلاج.. فيلم العيد.. ربيع رزق.. عمرو يوسف.. عودة أسود الأرض”.

الجدير بالذكر أن عمرو يوسف، انتهى من تصوير فيلم “ولاد رزق 2″، الذي يشارك في بطولته بجانب أحمد عز، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، وأحمد داود، كما يستعد عمرو أيضا، لتصوير مسلسله الجديد “القائمة 36″، الذي كان سيخوض به السباق الرمضاني الماضي، لكنه تأجل لعدم اكتمال الاستعدادات آنذاك.

ويضم المسلسل كوكبة من نجوم الدراما بينهم: محمود عبد المغني، عبير صبري، نبيل الحلفاوي، وتنتجه شركة فنون مصر.