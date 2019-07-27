رد فعل هند صبري على اختيارها لعضوية لجنة التحكيم بمهرجان فينسيا

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستقرام”، بصورة كشفت من خلالها عن اختيارها عضوا بلجنة التحكيم في مهرجان فينسيا الدولي.
وعلقت هند صبري على صورتها قائلة: “فخورة باختياري ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وازداد فخري عندما علمت أن رئيس اللجنة المخرج الكبير أمير كوستاريكا، والمخرجة الإيطالية أنطوانيتا ليلو، التي ترشحت للأسد الذهبي في المهرجان نفسه عام ١٩٩٧”.
وأضافت: “سعيدة بأن يتزامن هذا النجاح مع عرض فيلمي (الفيل الأزرق2)، وتحقيقه ردود فعل طيبة في كل الدول العربية التي يعرض بها”.
وأنهت تعليقها قائلة: “أتمنى أن أكون سفيرة جيدة للفن العربي، بأقدم مهرجان سينمائي في العالم، وواحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية على الإطلاق”.
يشار إلى أن الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”، شهد مشاركة بعض النجوم، إلى جانب أبطال الجزء الأول، ومنهم هند صبري، وكذلك إياد نصار.
يذكر أن فيلم “الفيل الأزرق 2″، من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
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