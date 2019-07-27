كاظم الساهر يطرب بأغانيه جمهور "إهدنيات" اللبناني

أحيا المطرب العراقي كاظم الساهر أولى حفلاته في مهرجان "إهدنيات" الدولي بشمال لبنان، الجمعة، والتي لبى خلالها طلبات الحاضرين من أغان وقصائد يحفظها عشاقه عن ظهر قلب.

وعلى مدى ساعتين مساء الجمعة كان الجمهور في مدينة إهدن، إحدى أهم مدن الاصطياف في الشمال اللبناني، يسيّر الدفة ويوجّه نجمه نحو أغنياته المفضلة، ويشاركه في ترديدها.

ووسط إضاءة خضراء، وقف الساهر تحيطه جبال إهدن الخلابة، مستجيباً لطلبات جمهوره المتكررة بأداء أغنيات حب وغزل، استقرت في الذاكرة، مثل "عبرت الشط" و"مدرسة الحب" و"هذا اللون" و"كلك على بعضك حلو".

وخاطب الساهر الحضور في المهرجان، طالباً مشاركتهم في اختيار ما سيؤديه أمامهم من آخر أعماله، وقال: "خلينا نلجأ إلى التصويت في اختيار الأغاني، إحنا بعالمنا العربي بنروح عالتصويت والاستفتاء".

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وكانت ذروة التفاعل مع أغنية "زيديني عشقاً"، التي توقف الساهر عن أدائها للحظات تاركاً استكمالها للجضور الذي تولى المهمة.

وبرفع الأيدي مع الهواتف المحمولة المضيئة كان الجمهور يتمايل ويغني مع نجمه المفضل "دلوعتي" و"قولي أحبك" و"بغداد" و"أنا بالحب أكون أو لا أكون".

جاء حفل كاظم الساهر في مستهل 3 حفلات يحييها ضمن مهرجان "إهدنيات" للسنة الـ7 على التوالي، قبل أن ينتقل في الأول من أغسطس/آب إلى مهرجانات "بيت الدين" الدولية.

وتتابع مهرجانات "إهدنيات" برنامجها حتى الـ4 من أغسطس/آب مع الموسيقي اللبناني ميشيل فاضل، إلى جانب نحو 100 موسيقي من أوركسترا كييف الفيلهارمونية الوطنية الأوكرانية.

وستحمل تلك الليلة مزيجاً من الموسيقى الشرقية والغربية، تشمل عزف مقطوعات لأغاني ألمع النجوم، أمثال أم كلثوم، ووردة، ووديع الصافي، وصباح وغيرهم، إضافة إلى عزف العديد من الأغاني الجديدة.

وفي العاشر من أغسطس/آب يطل المغني الفرنسي الشهير جيرار لونورمان، في حفل يؤدي خلاله أجمل أغانيه الفرنسية ومنها "نزهة الناس السعداء" وغيرها.