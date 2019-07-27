محمد عساف يعيد الألق للمسرح الجنوبي

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"الخليج 365" من بيروت: أحيا الفنان محمد عساف حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الدورة ال 34 وقدر الحضور بأكثر من 5 ألاف شخص من مختلف الجاليات العربية.

وافتتح المغني الفلسطيني الشاب برنامجه الفني بتقديم اغنية " مكانك خالي ، التي رددها معه الحضور ليتبعها بتقديم اغنية وطنية للملك عبدالله الثاني " بعنوان يا ابو حسين " اشعل بها مدرجات المسرح الجنوبي ليرتجل بكلمة حب ووفاء للقيادة الهاشمية وللشعب الاردني الشقيق وللاجهزة الامنية وللجمهور الذي يتابعه بكافة حفلاته في الاردن وفي فلسطين والجاليات العربية الحاضرة بقوة في المسرح الجنوبي .

ووسط هذا التفاعل الكبير من الجمهور الذي اكتظت به مدرجات المسرح وساحته غنى من اللون العاطفي اغنية عا اللومه بإيقاعها الحركي السريع والتي استهلها بموال ليتبعها بأغنية ، لوين بروح، بإيقاعها البطيء الهاديء ويا بياعين الهوى بإيقاعها المتوسط المرتفع ليتبعها بأغنية يا حلالي ليكون الجمهور مع احدث اعماله الغنائية بعنوان بصراحة والتي قدمها باللهجة العراقية محققه نسبة استماع بأكثر من 11 مليون .

وفي نقلة الى موال وطني وظف فيه احرف كلمة فلسطين انتقل عساف الى اغنيته ذائعة الصيت ، علي الكوفية ، وسط تفاعل كبير من الجمهور، لينتقل بعدها الى اغنية ، يا طير الطاير ، ومن ثم انتقل الى مزيج من الاغاني التي تنهل من الموروث الغنائي الاردني والفلسطيني والوطني ومنها "وين ع رام الله ، وع العين موليتين ، ويا بيرقنا العالي ، و دحية.

ووسط تفاعل منقطع النظير من الجمهور الذي بقي في المسرح حتى اللحظات الاخيرة يتوج الفنان محمد العساف حفله الغنائي بأغنية عاطفية للمطربة الراحلة وردة ، احضنوا الايام ، وفي نهاية الحفل قام المدير التنفيذي للمهرجان ايمن سماوي بتكريم عساف بدرع تقديري من ادارة المهرجان لهذه المشاركة والنجاح الكبير في ليلة من اجمل ليالي مهرجان جرش 2019 .