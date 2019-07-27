ألين لحود تطلق كليب "شيّللو"

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"الخليج 365" من بيروت: اطلقت الفنانة اللبنانية ألين لحود أغنيتها المصوّرة الجديدة "شيّللو" بالتعاون مع "غراند سينماز Grand Cinemas"في صالاتها بمجمّع "ABC" الأشرفية، هذا الكليب الأول الذي توقعه ألين هو من كلمات مروان مزهر وألحان نادر خوري وتوزيع عمر صباغ، وهو كالعادة من إنتاجها الخاص.



أرادت ألين أن يكون حفل اطلاق كليب "شيّللو" مهرجاناً فنياً، فالعمل ليس مجرد أغنية مصوّرة بل فيلماً قصيراً تظهر فيه لحود كمخرجة تحبك القصة وتدير الممثلين. وقد صوّر "شيّللو" في منطقة بشمزين- الكورة حيث جمعت فيه عدداً من زملائها الفنانين والإعلاميين اللبنانيين، وعلى رأسهم نادر خوري ملحن الأغنية بدور شيخ القبيلة ودوري السمراني بدور بطل الكليب، وبمشاركة ميرنا مكرزل وعماد الفغالي وشادي ريشا ومي مطر ورنا خوند. هؤلاء الزملاء الذين شاركوها فرحتها بإطلاق الكليب وكان لهم حصة الأسد في الحفل.

كما حضر الحفل الذي قدمه الاعلامي راغب حلاوي، العديد من الشخصيات الفنية والاعلامية والاجتماعية البارزة على رأسها الفنان القدير روميو لحود الذين هنأوا ألين على الكليب وعلى الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها ولو متأخراً ودعموها للمضي قدماً في مجال الاخراج.

أغنية "شيّللو" إيقاعية حماسية من اللون البدوي الذي تؤديه للمرة الأولى في مسيرتها الفنية، والذي قد تعتمده في المستقبل كخطٍ موسيقيّ.

وخلال حفل الاطلاق دعت الفنانة الشابة كل من عمل وساهم في انجاح هذا الكليب إلى المسرح قائلةً: "هؤلاء الاشخاص الذين اردت ان اشكرهم فرداً فرداً، هم من ساعدوا لتقديم "شيّللو" كما تخيلته... هذا الفريق جعل حلمي يصبح حقيقة". وأنهت "هذه بداية المشوار نحو أفق جديد في مسيرتي الفنية".