شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Gemini Man لويل سميث فى فرنسيا قبل أمريكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من محبى وعشاق النجم العالمى ويل سميث عرض فيلمه الجديد "Gemini Man" بدور السينما، فمن المقرر أن يعرض العمل فى فرنسا 2 أكتوبر المقبل، وفى دور السينما فى المانيا وروسيا 3 أكتوبر المقبل.

فى حين أعلن القائمون علي العمل أنه سيعرض فى الأرجنتين وأستراليا والدنمارك وهونج كونج وإيطاليا وكامبوديا وسنغافورة 10 أكتوبر المقبل، بينما يعرض فى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية فى 11 أكتوبر المقبل.

فيلم Gemini Man تبدأ أحداثه عندما يجد أحد من صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، ويشارك فى بطولةالعمل مع ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف أوين وبينديكت ونج و دوجلاس هودج و رالف براون وغيرهم.