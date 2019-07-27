شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مايا دياب تثير إعجاب المتابعين بفستان جرئ وغريب الشكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تعتمد الفنانة مايا دياب الظهور بلوكات مختلفة وجريئة سواء ظهورها فى الحفلات أو البرامج أو المناسبات المختلفة، وإطلالاتها رغم غرابتها أحيانا إلا أنها تثير إعجاب الجمهور ويقلدها الكثير من الفتيات.

وظهرت مايا مؤخرا بفستان بمبى جرىء بأحد الأفراح، ظهرت فيه بشكل غير معتاد، وعلقت: "لوك من سهرة امبارح بسوريا، سوريا الأمل، الفرح والموسيقى.. اشتقت أسهر وافرح وارقص مع شعب أنا شخصيا بحبه كتير وبنبسط بس أسهر معه"، وعبر الجمهور عن إعجابه.

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