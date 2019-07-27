شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمومة ماعطلتهاش".. إيمى شومر ضمن فريق عمل المسلسل الكوميدى "Love, Beth" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأمومة لم تعطل المسيرة الفنية للنجمة العالمية إيمى شومر كما توقع الكثيرون. فقد أكدت النجمة الكوميدية البالغة من العمر (38 عاما أنها ستجسد أحد الأدوار المهمة فى مسلسل "Love, Beth" والمقرر عرضه على قناة "Hulu". ولم تنته مهمة إيمى شومر عند ذلك الحد بل تشارك شومر أيضا كمنتج منفذ للعمل، كما شاركت فى كتابته أيضا، وهو الخبر الذى تناقله عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة أبرزها "جاست جيرد"، والذى أشار إلى أنه من المتوقع أن يتم عرض المسلسل فى 2020.

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