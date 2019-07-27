شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان بمبى.. لقاء الخميسى بإطلالة جذابة فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة لقاء الخميسى الأنظار بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا بمبى طويل.
ونشرت لقاء على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام صورا لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية فى اليونان، ولقت الصور إعجابا من جمهورها ومتابعيها على إنستجرام .
يُذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسى مسلسل "أبواب الشك" من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة لقاء الخميسى، خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد إبراهيم يسرى، حنان سليمان، عبير منير وآخرين.
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