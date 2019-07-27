شكرا لقرائتكم خبر عن "يا مرايتى" تجمع ماريتا الحلانى وإليسا على خشبة المسرح فى حفلها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المطربة الشابة ماريتا ابنة الفنان عاصى الحلانى مؤخرا فى حفل إليسا الأخير فى لبنان، وعبرت ماريتا عن حبها لـ إليسا من خلال بعض الصور والفيديوهات، على استورى حسابها الخاص إنستجرام.

ومن داخل الحفل نشرت ماريتا فيديو تظهر فيه بجوار إليسا على خشبة المسرح يغنيان الأغنية "يا مرايتى" وسط انسجام وتشجيع الجمهور، وجاءت التعليقات على الفيديو أغلبها إيجابية فى إطار مدح صوت ماريتا العذب، والبعض وصفها بالصوت الطفولى البرىء.

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لم تتواجد ماريتا فقط داخل الحفل، حيث تواجد معها أيضا شقيقتها دانا ووالدتها ملكة الجمال السابقة كوليت. ماريتا لديها القدرة على الغناء بمختلف اللهجاتن الأمر الذى يزيد من قربها للجمهور ومدى حبه لها.