شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ولد ولا بنت.. كوندريك لامار وويتنى ألفورد يستقبلان مولودهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مغنى الراب الشهير كوندريك لامار وخطيبته ويتنى ألفورد طفلهما الأول، وذلك وفقا لصحيفة يو ويكلى، حيث ولدت الطفلة أمس الجمعة.

وكان خبر الحمل احتفظ به كوندريك لامار وويتنى ألفورد سرا، وذلك حفاظا على خصوصية علاقتهما.

يذكر أن كوندريك لامار الذى بدأ حياته المهنية فى 2004 قدم عددا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: " all the stars " و " loyalty " و " these walls " و " the recipe "، وغيرها.