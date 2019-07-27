شكرا لقرائتكم خبر عن ليندسى لوهان تثير ضجة بصورة مثيرة التقطتها على "سريرها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة العالمية ليندس يلوهان الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث نشرت ليندسى لوهان ذات الـ34 عاما صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، التُقطت لها من داخل غرفة نومها، وكانت لوهان مرتدية فستانا ضيقا باللون الوردى، أظهر ظهرها عاريا تماما.

ولأن لوهان تعلم جيدا أن هذه الصورة ستحصد سلسلة من الانتقادات لها لذا قامت بغلق "التعليقات" فلم يستطع أى من مرتادى صفحتها أن يعلق على الصورة.

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