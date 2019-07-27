شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يكشف كواليس تدريباته القتالية لفيلم الممر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان إياد نصار مقطع فيديو من داخل كواليس تصوير فيلم الممر، الذى يعرض حاليا فى دور العرض، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، منذ قليل.

وكشف نصار فى مقطع الفيديو الذى نشره، كواليس تدريباته القتالية التى أبرزها فى الفيلم، وبالتحديد مشهد قتاله مع الفنان أحمد عز.

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الفيلم للمخرج الكبير شريف عرفة، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 حتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم الممر من إنتاج هشام عبد الخالق، ويجسد شخصيات الفيلم مجموعة من النجوم على رأسهم النجم أحمد عز، هند صبرى، أحمد رزق، شريف منير، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس ومحمد فراج الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار الشاعر الغنائى أمير طعيمة.

"الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر فى خمس مدن هى السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تمت الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.