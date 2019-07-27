شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: فخورة باختيارى بلجنة تحكيم مهرجان فينسيا ونجاح "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة التونسية هند صبرى عن سعادتها باختيارها ضمن لجنة تحكيم فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولى، والذى يتزامن مع نجاح فيلمها الجديد "الفيلم الأزرق 2"، الذى يعرض حاليا ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

وقالت هند صبرى: "فخورة باختيارى ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائى الدولى، وازداد فخرى عندما علمت أن رئيس اللجنة المخرج الكبير أمير كوستاريكا والمخرجة الإيطالية أنطوانيتا ليلو التى ترشحت للأسد الذهبى فى المهرجان نفسه عام ١٩٩٧.

وأضافت: سعادتى كبيرة أيضا لتزامن اختيارى عضو لجنة تحكيم فى مهرجان فينسيا مع النجاح الذى حققه فيلمى الجديد "الفيل الأزرق 2"، وتحقيقه ردود فعل طيبة فى كل الدول العربية التى يعرض فيها، وأتمنى أن أكون سفيرة جيدة للفن العربى فى أقدم مهرجان سينمائى فى العالم وواحد من أهم ثلاثة.

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وتظهر النجمة هند صبرى بـ3 شخصيات فى أحداث الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق" للنجم كريم عبد العزيز، والشخصيات فى أزمنة مختلفة بالعصر القديم والحديث، وشخصية أخرى مجنونة تجسدها داخل مستشفى 8 غرب حسب أحداث الفيلم، وتدربت هند على أيدى خبراء أجانب حتى تفصل كل شخصية عن الأخرى.

واحتفى عشاق السينما بفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد أول ليلة عرض فى دور العرض السينمائية، وتصدر الفيلم تريند تويتر، ووصلت إيراداته لـ3 ملايين و800 ألف جنيه، وأكد المدونون جودة العمل وإبهار الصورة ومتعة أداء الممثلين.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".

يشار إلى أن "الفيل الأزرق 2" يعرض حاليا فى سينمات دولة الإمارات والخليج تزامناً مع عرضه فى مصر.