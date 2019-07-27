محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد رمضان مقاطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أثناء زيارته لصديقه ياسر سليم في الساحل الشمالي. والتقى رمضان بجمهوره وقدم لهم أغنية "إنساي"، وأغنية قدمها في إعلان لإحدى شركات الاتصالات. وعلق رمضان على الفيديو بقوله: "سهرة جميلة، أثناء زيارتي لمكان صديقي ياسر سليم، انتظروا حفله الصيف قريبا زي ما وعدتكم". يذكر أن رمضان طرح مؤخرا كليب أغنية "إنساي"، والذي جمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وتخطت الأغنية حاجز الـ44 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| رمضان يغني "إنساي" في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.