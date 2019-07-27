عمرو عبد الجليل يحيي الذكرى الأولى لرحيل محمد شرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان عمرو عبدالجليل صورة تجمعه بالفنان الراحل محمد شرف، عبر حسابه على إنستجرام. وكتب عبدالجليل تعليقا على الصورة: "الذكرى الأولى.. الله يرحمك يا محمد". فيما علق الفنان محمد عبدالرحمن على الصورة: "تعيش وتفتكر يا أصيل". يذكر أن الفنان محمد شرف رحل عن عالمنا يوم 27 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 55 عاما.



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