رشدي أباظة.. "الدنجوان" الذي أوصى بفرش تربته بـ"الحنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ابن عائلة ارستقراطية، لم يعجبها في البداية انجذابه لعالم السينما، قاطعه والده على أمل أن يتراجع عن قراره ويبتعد عن التمثيل، لكن القطيعة استمرت لسنوات وظل الشاب متمسكًا باختياره، ولم يتغير الوضع إلا بعدما أصبح الفن طريقًا يسعى للسير فيه أبناء العائلات الارستقراطية، هو "دنجوان السينما" الفنان الكبير رشدي أباظة.

رشدي ولد في 3 أغسطس عام 1926، لأب مصري عمل ضابطًا وأم إيطالية، قدم على مدار مشواره الفني أكثر من 150 فيلمًا، ومازال في نظر الكثير من الفتيات نموذجًا لفارس الأحلام، توفي بعد صراع مع مرض السرطان، في مثل هذا اليوم 27 يوليو من عام 1980.

ويستعرض "الخليج 365" في الفيديو التالي مشوار "الدنجوان" رشدي أباظة..