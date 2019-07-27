أشرف عبدالغفور لـ"الخليج 365": افتتاح "هولاكو" في أكتوبر المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان أشرف عبدالغفور، أنه يواصل التحضيرات الخاصة بدوره في مسرحية "هولاكو"، مشيرًا إلى أن التجهيزات الخاصة بالمسرحية تتم حاليًا على قدم وساق.

وقال عبدالغفور، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المسرحية من المقرر انطلاق أولى عروضها على خشبة المسرح فى بداية الموسم الشتوي، وتحديدًا منتصف أكتوبر المُقبل.

وتابع "لا تشغلني كثرة الاعتذارات التي تعرضت لها المسرحية"، مؤكدًا أن كل فنان له ظروفه الخاصة به، متمنيًا أن يكون التوفيق والنجاح حليفهم في هذه التجربة المسرحية، مضيفًا أنه يجسد بالمسرحية شخصية الخليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين.

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وردًا على توقعاته بشأن مدى إقبال الجمهور على عرض يتناول حقبة تاريخية غير معاصرة، أكد أن العمل الجيد يجذب كل فئات الجمهور، والمسرحية قادرة على جذب قطاع كبير من الجمهور لمشاهدتها.

وكانت الفنانة القديرة سوسن بدر، انضمت مؤخرًا في دور البطولة النسائية لأسرة عمل مسرحية "هولاكو" ليكتمل فريق العمل والأدوار الرئيسية.

يُذكر أن المسرحية من إخراج جلال الشرقاوي ويشارك في بطولتها الفنان أيمن الشيوي، ومن المقرر عرضها على خشبة المسرح القومي.