يوسف شاهين.. المتمرد الذي ثار على السينما التقليدية بفلسفته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
رحل المخرج يوسف شاهين عن عالمنا قبل 11 عامًا في مثل هذا اليوم 27 يوليو من عام 2008.
شاهين كان وسيظل علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية، صاحب منطق وفلسفة خاصة خلق لنفسه مدرسة تحمل اسمه، آمن بقيمة ما يقدمه وأخلص لأفكاره دون أن يهتم بوصف البعض لأفلامه بأنها غير مفهومة، المهم أنه يقدم ما يؤمن به، وحتمًا سيجد من يستقبلها بنفس المعنى الذي أراده.
وفي ذكرى رحيله، يستعرض "الخليج 365" مشواره الفني في هذا الفيديو..
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