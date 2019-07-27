شاهد.. عمرو يوسف يضع اللمسات الأخيرة لفيلم "ولاد رزق 2"

شارك عمرو يوسف جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، وهو داخل غرفة الصوت "الدوبلاج" بالاستديو لفيلم "ولاد رزق 2" تمهيدًا لطرحه ضمن سباق عيد الأضحى المقبل. عيد الأضحى المقبل. وعلق على الصورة قائلا :" اللمسات الاخيرة لولاد رزق 2 ". Advertisements فيلم "ولاد رزق 2"، بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان . عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان .

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