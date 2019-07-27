بأجمل أغانيه.. كاظم الساهر يشعل حفل مهرجان "أهدينات الدولي"

تألق النجم العراقي كاظم الساهر في إحيائه للحفل الغنائي بمهرجان "اهدينات الدولي" في لبنان، ونشر كاظم مجموعة من الصور خلال وجوده بالحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التويندات القصيرة "تويتر" . ونشر كاظم مجموعة من الصور خلال وجوده بالحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التويندات القصيرة "تويتر" . كما غنى الساهر من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، فألهب المدرجات تصفيقاً . Advertisements

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