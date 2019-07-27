لطيفة توجه رسالة مؤثرة إلى الشعب التونسي بعد رحيل السبسي

وجهت الفنانة التونيسية لطيفة رسالة لشعب بلادها، بعد وفاة رئيس جمهورية تونس الأسبق الباجي قائد السبسي. وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، قائلة: "فخورة بشعبى . شعب استثنائي فى كل شىء رائع بوعيه وعطائه يودع الرئيس وهو يبكى ويزغرد ويغنى حماة الحمى..كم أنا فخورة بشعبى وبلدى. رحم الله الرئيس الباجى قايد السبسي". بشعبى . شعب استثنائي فى كل شىء رائع بوعيه وعطائه يودع الرئيس وهو يبكى ويزغرد ويغنى حماة الحمى..كم أنا فخورة بشعبى وبلدى. رحم الله الرئيس الباجى قايد السبسي". Advertisements يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخراً كليبا بعنوان "شاغلني"، وهو من كلمات إبراهيم شتا، و ألحان مونتي، و توزيع ياسر أنور، و إخراج فادي حداد.

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