الارشيف / فن ومشاهير

هشام خرما يحضر حفل ياني في الساحل الشمالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ظهر الفنان هشام خرما في حفل الموسيقار العالمي ياني، بالساحل الشمالي،  حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

يذكر أن الموسيقار العالمي ياني، أحيا حفلًا موسيقيًا، مساء أمس الجمعة 26 يوليو، في إحدى قرى الساحل الشمالي.

ونجح من خلاله في إبهار جمهوره من خلال تقديمه مجموعة من معزوفاته المتميزة.

كما شهد الحفل حضور عدد كبير من محبيه.

وحضر الحفل أيضًا كل من الفنان أحمد فهمي، والفنانة بشرى، والمذيعة جيهان عبدالله.

 

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هشام خرما يحضر حفل ياني في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا