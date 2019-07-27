هشام خرما يحضر حفل ياني في الساحل الشمالي

ظهر الفنان هشام خرما في حفل الموسيقار العالمي ياني، بالساحل الشمالي، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الموسيقار العالمي ياني، أحيا حفلًا موسيقيًا، مساء أمس الجمعة 26 يوليو، في إحدى قرى الساحل الشمالي.
ونجح من خلاله في إبهار جمهوره من خلال تقديمه مجموعة من معزوفاته المتميزة.
كما شهد الحفل حضور عدد كبير من محبيه.
وحضر الحفل أيضًا كل من الفنان أحمد فهمي، والفنانة بشرى، والمذيعة جيهان عبدالله.
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