نيكول سابا تُحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي

أحيت الفنانة نيكول سابا، حفلًا غنائيًا داخل أحد سواحل البحر الأبيض بالساحل الشمالي، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وقدمت نيكول سابا خلال الحفل عددًا من أشهر أغانيتها المتميزة، منها "براحتى"، "التوتو نى"، "قررت"، بالإضافة إلى "يا واد يا تقيل"، "سهر الليالى" وبنت السلطان للمطرب الشعبىأحمد عدوية، وغيرها.
تنوى نيكول خوض عمل درامى جديد، حيث تقوم بقراءة أكثر من سيناريو؛ لاختيار الفكرة الملائمة لظهورها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة والتى كان آخرها الجزء الثانى من "الهيبة" مع تيم حسن.
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