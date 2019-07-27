شاهد.. هند صبري أول فنانة عربية تشارك في مهرجان فينسيا

أعربت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع التويندات القصيرة "تويتر"، عن سعادتها باختيارها ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل وذلك في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

وعلقت هند قائلة: "فخورة باختياري ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي

أتمنى أن أكون سفيرة جيدة للفن العربي في أقدم مهرجان سينمائي في العالم وواحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية على الإطلاق

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".

كما أن هند صبري أصبحت أول فنانة عربية تشارك في هذا القسم المستحدث بالمهرجان العريق، وتنطلق فعاليات الدورة 76 من المهرجان في 28 أغسطس المقبل وتستمر حتى 7 سبتمبر، بالإضافة إلى إنها واحدة من أشهر وأهم الممثلات في العالم العربي، حصلت قبل عامين على جائزة تحمل اسم الفنانة الراحلة فاتن

حمامة، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة لحصولها على عدة جوائز كبيرة، منها: أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلمها "زهرة حلب" عام ٢٠١٧، و ثلاثة جوائز كأفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية عن أدوارها في "الجزيرة" و"أحلى الأوقات" و"مواطن ومخبر وحرامي"، وأفضل ممثلة بأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها "صمت القصور".

يذكر أن هند عبر مسيرتها قدمت ٣٠ فيلما بين تونس ومصر و٦ مسلسلات بمصر وتونس من بينها ه كبطلة مطلقة وواحد بطولة مشتركة مع الراحل خالد صالح.