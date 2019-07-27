فيديو.. دينا الشربيني ترقص على "برج الحوت" مع عمرو دياب في اليونان

رافقت الفنانة دينا الشربيني الهضبة عمرو دياب إلي اليونان مؤخرًا، لحضور حفله الأخير بجزيرة ميكونوس، الذي أحياه بالأمس بمشاركة الفنان اليونانى أنطونيوس ريموس.

ظهرت الشربيني خلال الحفل وهي ترقص بطريقة هستيرية وسعادة غامرة علي نغمات "يا أجمل عيون"، مما جعلها تتصدر تريندات موقع التدوينات العالمي "تويتر"، وتريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل" بالمملكة العربية السعودية.



وعلي الرغم من أن دينا الشربيني خرجت مؤخرًا بتصريحات في بعض اللقاءات التليفزيونية تحدثت فيها عن علاقتها بالهضبة، وكيف يساندها و يدعمها في حياتها الشخصية والفنية، إلا أن أي ظهور للثنائي يثير جدلًا واسعًا، فقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالأمس صورة

جديدة للهضبة ودينا الشربيني من اليونان، حيث ظهرت الأخيرة فيها وهي تحتضن عمرو دياب وإلي جانبهم صديق أخر.

يشار إلي أن دينا كشفت من قبل خلال الحلقة التي حلت ضيفة عليها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، عن جانب كبير من حياتها الخاصة وعلاقتها بالسوبر ستار عمرو دياب، ومدى الأثر الكبير الذي تركه في حياتها، فقالت إنه أضاف لها الكثير وغير شخصيتها للأفضل بسبب خبراته الكبيرة وحبه للحياة، تلك الصفة التي اجتمعا عليها، ما أضاف على علاقتهما حالة

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من الإيجابية، كانت بمثابة دافع لها لمزيد من النجاح.



وتحدثت الشربيني أيضًا بشكل مباشر عن علاقتها بعمرو دياب، بعد نجاح مسلسلها الرمضاني "زي الشمس"، وذلك خلال الحلقة التي حلت ضيفة عليها مع الإعلامي الكبير عمرو أديب، وكشفت أيضًا عن دعمه لها دائما على المستوى الشخصي والمهني.

وعلي الصعيد الفني يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني هو مسلسل "زي الشمس"، الذي قامت ببطولته إلي جانب كل من: جمال سليمان، أحمد داود، أحمد السعدني، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، أحمد مالك، تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ومن جانب أخر يواصل عمرو دياب التحضير لألبومه الجديد الذي روّج له مؤخرًا بعنوان "أنا غير"، تمهيدًا لإصداره أواخر شهر سبتمبر المقبل.