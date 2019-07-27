بصورة مع ابنها.. ريهام سعيد تكشف: سأعود لعملي بدون أذنين ونصف أنف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن سعادتها الشديدة بشفائها، واقتراب عودتها لعملها.

الإعلامية المصرية نشرت صورة حدديثة مع ابنها الأكبر ظهرت فيها بكامل صحتها، لكنها صدمت جمهورها بتصريحها إنها أصبحت الآن بدون أذنين وبنصف أنف لكنها مع ذلك سعيدة وراضية بما كتبه الله لها.

ريهام كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان و نص مناخير بس الف حمد و شكر. صبايا الاحد القادم علي قناه الحياه. وحشتوني”.

وكانت ريهام قد أعلنت تعافيها من مرضها، بقولها: “الدكتور سمح لي بالعوده لحياتي الطبيعيه. وبيقول لي ده حصل معجزه. المعجزه دي حصلت بدعاءكم. بجد شكرا”.

Advertisements

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد كانت قد أصيبت بميكروب شديد في الأنف من الداخل، وخضعت لعملية دقيقة، وهي الآن تخضع لعلاج مكثف، وستسافر لمتابعة الحالة في الخارج .

وكشفت ريهام تفاصيل صادمة عن مرضها وعن وضعها الصحي الحالي، حيث قالت فيه أن مرضها ليس جلدي كما أشيع وأن “وجهها موقعش” كما تردد، لكنها أصيبت بميكروب نظرا لضعف جهازها المناعي بسبب حالتها النفسية الصعبة جراء الحرب التي تعرضت لها خلال الأربع سنوات الماضية.

وأكدت أن الميكروب أصابها بجانب أنفها، في ما يعرف بمنطقة “مثلث الموت”، حيث أن هذه المنطقة مكونة من غضاريف فقط، وهو ما يصعب علاجها بالأدوية.

وكشفت أنها أجرت عملية دقيقة قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل، حيث قالت: “خضعت لعملية إزالة أنفي بالكامل، وكنت سأقضي حياتي مشوهة بدون أنف، لولا تدخل أحد الأطباء الكبار وإجرائه لعملية بناء أنف جديد عن طريق أخذه لغضاريف من أذني”.