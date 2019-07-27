فارون داوان يتعرض للاغماء خلال التصوير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد أيام من مشاركة مقطع فيديو لوالده ديفيد داوان، تعرض الممثل الهندي فارون دوان لنوبة اغماء بسبب انخفاض في ضغط دمه، نتيحة العمل لمدة 18 ساعة أثناء تصوير مشاهد فيلمه الجديد Super Dancer 3D.

نقل تقرير في صحيفة “منتصف النهار” عن مصدر قوله: “فارون كان يقاتل من البرد والحمى لفترة طويلة لكنه استمر في التصوير رغم ذلك ، وهو يدرك تمامًا أن مشاهد الفيلم يجب أن تُختتم قبل 26 يوليو.

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وفي يوم الثلاثاء ، كان فارون يقوم بتصوير مشهد راقص مرهق مع زملائه في الفيلم، وبعد الانتهاء منه مباشرة أصيب الممثل بالدوار والاغماء، وعلى الفور ، استدعى مخرج العمل ريموا ديسوزا الطبيب ، الذي قام بتشخيص حالة فارون بانخفاض ضغط الدم ونصحه بالراحة في الفراش لبضعة أيام. وبطبيعة الحال ، ألغى ريمو التصوير لليومين التاليين. “

ومع ذلك ، عاد فارون إلى اللوكيشن بعد يوم واحد من الراحة، ويقال أيضًا إن فارون قام بالتصوير لصالح إعلان تجاري في نفس اليوم حيث قام مسؤولو العلان بتجهيز المكان ولم يرغبوا في إلغائه.

يشارك في بطولة Super Dancer 3D النجمة شرادا كابور Shraddha Kapoor، والذي من المقرر أن يتم عرضه بشاشات السينما في 24 يناير من العام المقبل، وسيبدأ بعد ذلك فارون العمل على تقديم طبعة جديدة من إعادة إنتاج والده Coolie No 1.