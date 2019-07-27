نقل تمثال إيشواريا راي الشمعي من لندن إلى سيدني

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في نبأ سار لعشاق الأفلام الهندية ، أعلن متحف مدام توسو بسيدني Madame Tussauds Sydney من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Instagram أن تمثال النجمة ايشوريا راي Aishwarya الشمعي تم نقله من لندن إلى سيدني.

وبحسب تقارير pinkvilla لم يقتصر الأمر على نقل تمثال ملكة جمال العالم السابقة من العاصمة البريطانية فحسب ، لكن تم وضع تمثال شمع إيشواريا بجوار تمثال النجم الكبير شاروخان .

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شاركت الصفحة الرسمية صورة لنجمة Devdas ، وكتب “مدام توسو سيدني” في تعليق: “نحن متحمسون للإعلان عن انضمام أيشواريا راي إلى النجم شاروخان في تجربة الأنوار ، الكاميرا ، بوليوود الجديدة! تأكد من التقاط صورة شخصية مع هؤلاء النجوم البارزين في بوليوود وأنت تتعلم الرقص التمثيل بجانبهم”.

استلهم تمثال إيشواريا من ملابسها التي ظهرت بها مهرجان كان السينمائي الدولي 2010، وقد التحق التمثال بالمتحف في 24 يوليو، وكان الجمهور متحمس بشكل كبير ، وجائت التعليقات على الصورة في مجملها، وهس تشيد بجمال وفتنة ايشواريا راي.

في سياق مختلف، تعاونت إيشواريا راي باتشان مع المخرج ماني راتنام وأكدت قبل بضعة أشهر أنها ستشارك في بطولة فيلمه الجديد، وقد عملت الممثلة مع المخرج مرارا وتكرارا ، منذ فيلمها “إيروفار” الذ1ي عُرض في عام 1997 ، .