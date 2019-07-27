أحلام تكشف تفاصيل الحالة الصحية لفجر السعيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الاعلامية الكويتية فجر السعيد لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.

الفنانة الإماراتية أحلام، الصديقة المقربة لفجر، كشفت تفاصيل الحالة الصحية لها، بقولها: “#فجر_السعيد دخلت غرفه العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عمليه باي باس (تحويل_مسار) وبعد العمليه بيومين أصابها تسريب من العملية”.

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وأضافت: “ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب الى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى نقلها لمستشفى مبارك الكبير.. والشكر الكبير اولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانيه وكل المستشفى وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزياره”.

وتابعت: “والشكر للمسئوليين وكل الناس اللي يدعون لها ويسألون عنها من كل مكان الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن افضل بكثير من حالتها الحرجه من يومين فقط ادعوا لها حبيبتي #بتزين #يارب”.

وكانت أنباء قد ترددت مؤخرا أن فجر السعيد تعرّضت لنزيف داخلي أثناء إجرائها عملية جراحية، مما أدى إلى توقف قلبها لفترة بسيطة، وهو ما تم نفيه بعد ذلك.