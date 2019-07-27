الحكم بسجن مريم حسين وترحيلها من الإمارات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح دبي، بسجن الفنانة العراقية مريم حسين 3 أشهر وترحيلها من دولة الإمارات.

وقضت المحكمة بذلك في قضية اتهام الفنانة العراقية بهتك العرض مع مغني راب خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهمة الموجهة إليه، بالخوض في عرضها.

وعلق خليفة المفتول، محامي مريم حسين على الحكم، حيث أكد أن حكم إبعادها عن الإمارات إبتدائي وليس نهائيا وسوف يستأنف عليه للحصول على براءتها من الاتهام المنسوب إليها.

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حيث كتب، على حسابه على “تويتر”: “محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلتنا مريم حسين في التهمتين من بين التهم المنسوبة إليها في القضية بينها وبين (ص ج) وتقضي بعقوبة مؤقتة في التهمة الثالثة وهو حكم ابتدائي وأولي وليس نهائيا، وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها”.

وفي أول تعليق لمريم حسين على الحكم، قامت بنشر مقطع فيديو قالت فيه إن المطرب كان متواجدًا معها في حفل عيد ميلاد أحد أقاربها وتم التصوير من أحد لا تعرفه.

وأضافت: ”أنا إنسانة أحترم قانون الدولة وأحترم الأحكام التي تصدر علي وأحترم كل شيء، ولكن هذا حكم مبدئي وليس نهائي، وإن شاء الله نطلب الاستئناف شوي شوي، وأقول له إن الله يمهل ولا يهمل“.