كارول سماحة تواعد جمهورها في لبنان بسهرة استثنائية

متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان إهمج” لصيف هذا العام.

ووعدت كارول جمهورها في لبنان بسهرة استثنائية تقدّم خلالها باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة مساء 16 آب/أغسطس المقبل.

وتحصد كارول سماحة في الفترة الراهنة أصداء أغنيتها الجديدة “انشالله” التي تتصدّر منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية بمختلف أنحاء الوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، ومن المقرر أن تصوّرها كارول قريبًا على طريقة الفيديو كليب.