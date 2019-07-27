جوني ديب يتهم زوجته السابقة بتعنيفه.. أطفأت السيجارة في وجهه

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متابعة بتجــــــــــرد: ادعى النجم العالمي جوني ديب أن زوجته السابقة آمبر هيرد أطفأت السيجارة في وجهه بعد مشاجرة عنيفة بينهما في شهر آذار من العام 2015 بأستراليا.
وقال ديب إن آمبر ألقت زجاجة على رأسه وقطعت اصبعه بحسب موقع The Blast.
وفي التفاصيل، فقد جاءت هذه التصريحات بعد الدعوى التي رفعها جوني ديب ضدّ مجموعة Limited التي تمتلك صحيفة The Sun، لأن الأخيرة اتهمته بأنه هو من عنّف زوجته.
وقد انتشرت صورة لجوني ديب عبر مواقع الأخبار العالمية، ظهر فيها مصاباً نتيجة التعنيف الذي ادعى أنه على يدّ آمبر هيرد.
والجدير ذكره، أن جوني ديب كان قد رفع دعوى ضدّ هيرد للحصول على 50 مليون دولار مُتهماً إياها بالتشهير.
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