بلاغ رسمي بسجن يُسرا وإلهام شاهين

متابعة بتجــــــــــــرد: قدّم محامٍ مصري شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، طالب من خلالها بسجن النجمتين يُسرا وإلهام شاهين مُتهماً أياهما بالاعتداء على الصحافية في جريدة الدستور المصرية رضوى عبدالغني.
وفي التفاصيل، فقد قال المحامي أيمن محفوظ في البلاغ إن الاعتداء حصل خلال تغطية الصحافية العزاء الخاصّ بوالدة يُسرا.
لا بد من الإشارة إلى أن الاعتداء يُعتبر بحسب المادة 96 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري، جريمة يُعاقب عليها بالسجن مع دفع غرامة مالية.
وقد أكّد المحامي أنه يجب تأمين الحماية القانونية للصحافي بحسب المواد 68 حتى 72 من الدستور، كما طالب بتفعيل ضمانات الصحافة في ختام شكواه.
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