جلسة تصوير بغاية الإثارة لإيرينا شايك وأدريانا ليما

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت عارضة الأزياء العالمي إيرينا شايك بملابس لانجري مثيرة على غلاف مجلة فوغ بنسختها الاسبانية لعدد شهر آب. وفي التفاصيل، فقد ظهرت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت البالغة من العمر 33 عاماً بغاية الجاذبية مع عارضة الأزياء أدريانا ليما. وقد جاءت هذه الصور بعد فترة على انفصال إيرينا عن النجم العالمي برادلي كووبر وذلك بعد علاقة حبّ دامت أربع سنوات.

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