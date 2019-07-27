كريم عبدالعزيز يُؤكّد صعوبة الجزء الثاني من "الفيل الأزرق"

أكد النجم كريم عبدالعزيز أن دوره في "الفيل الأزرق 2" أصعب من الجزء الأول نظرا إلى تفاصيل الشخصية والأحداث التي وضعها كل من المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وأضاف كريم عبدالعزيز في مداخلة هاتفية على راديو "إنيرجي"، أنه ليس من المنطقي تقديم نفس المستوى الذي تم تقديمه في الجزء الأول، معبرًا عن فرحته بردود فعل الجمهور التي استقبلها عقب العرض الخاص للجزء الثاني من الفيلم، مازحًا "يحيى راشد الجزء الثاني موتني عن الجزء الأولاني"، في إشارة إلى شخصية "يحيى" التي يلعبها في الفيلم.

وتابع كريم عبدالعزيز "أول مرة أقابل إياد أو أتعاون معه، لكني استمتعت إني اتعرفت على الإنسان ده لأنه من جوه عظيم".

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وقال كريم عبدالعزيز عن تجربته التمثيلية الأولى مع الفنانة هند صبري "على الرغم من إن دي المرة الأولى مع هند إلا أن في كيميا غريبة ظهرت على الشاشة"، معربا عن سعادته الشديدة بالوقوف أمام هند صبري التي وصفها بـ"الجدعة".

وأكد كريم عبدالعزيز عن تكرار التعاون مع نيللي كريم "ليها حجمها"، مستطردًا "مروان حامد عرف يجمعنا وأنا بحب مروان حامد الإنسان قبل المخرج، فهو إنسان مبدع ومخلص في شغله".

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