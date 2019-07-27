حماقي يشعل أولى حفلاته لصيف 2019 في الساحل الشمالي

القاهرة - لايف ستايل
أحيا النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا على أحد شواطئ الساحل الشمالي، بحضور الآلاف من محبيه ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية حتى غروب الشمس.
حمل الحفل لافتة كامل العدد حيث تخطى الحضور أضعاف الطاقة الاستيعابية المكان والتي تقدر ب ٥ آلاف من الشباب من مختلف الأعمار.
صعد حماقى مسرح الحفل على أنغام أغنية "نفسي أبقى جنبه"، وبعدها قدم العديد من أغانيه المميزة منها "كل يوم من ده"، "يزلزل"، "صور"، "ليلي "، "من البداية"، "راضيني" و"يا ستار" وأعمل إيه"، بالإضافة إلى "ما بلاش" وغيرها ممن تسابق الجمهور في ترديد كلماتها.
تخلل الحفل كلمة تهنئة من حماقي لفوز الأهلي بالدوري المصري، بالإضافة إلى كلمة شكر لنادي الزمالك على بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
كما حرص حماقي على مشاركة جمهور الحفل تصوير أغنية "عامل إيه حبيبي يا غالي" من ألبومه الأخير "كل يوم من ده" لطرحها كفيديو كليب.
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