وائل جسار يحيى حفلًا غنائيًا في لبنان السبت

يحيى النجم اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا في بيروت بلبنان، مساء اليوم السبت، ضمن حفلات الموسم الصيفي الذي يحيها نجوم الطرب والغناء في مختلف الدول العربية والعالمية.

ويقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"،"نخبى ايه"،"غريبة الناس"،"مشيت خلاص"،"أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك".

من ناحية أخرى طرح المطرب اللبنانى وائل جسار أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "بتلبك"، وهى من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

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