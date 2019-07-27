فى 9 صور وفيديو مدته 9دقائق .. شاهد كليب "No Guidance" لكريس براون ودريك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى كريس براون كليب جديد حمل اسم "No Guidance" وذلك على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وشارك براون البالغ من العمر 30 عاما فى العمل النجم الكندى دريك البالغ من العمر 32 عاما، واعتبر الكثيرون الكليب أنه "فيلم قصير" كون مدته وصلت لـ 9 دقائق. واستطاع كريس براون أن يظهر مهاراتها الاستعراضية الراقصة فى كليب "No Guidance" الذى قام بإخراجه كريس روبنسون.



















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