شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دياب يحيي حفلا غنائيا في أرض المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب دياب، أنه سيحى حفلاً غنائياً اليوم السبت فى دار المعارض بنطقة مدينة نصر، وعن أعماله الغنائية المقبلة قال: "لم أستقر حتى الآن على اختيار أى أغنية وكل ما تم تداوله غير صحيح حيث أنا حالياً أستمع للعديد من الأغانى لكى أفاضل بينهما.

وكانت آخر أعمال دياب الغنائيه، أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "تعالى نحكي".

يذكر أن آخر أعمال دياب فى الدراما كان مسلسل "أبو جبل" فى رمضان الماضى، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجى تامر مرسى، وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد على رزق، محمود البزاوى، حسن حسنى، عائشة بن أحمد، غفران محمد، مجدى البحيرى.