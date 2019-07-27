شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود العسيلى يتألق بحفل غنائى فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمود العسيلى، حفلاً غنائياً فى الساحل الشمالى، وسط حضور جماهيرى كبير، حيث وضع مسئولى الحفل لافتة "كامل العدد"، بعد الإقبال الكبير من قبل الجمهور لمشاهدة العسيلى والاستماع والرقص على أغنياته.

قدم "العسيلى" مجموعة من أشهر أغنياته مثل "يا ناس"، "ملايين"، "فى حتة تانية"، "حلم بعيد"، "اتت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة"، فضلا عن تلبية رغبة الجمهور فى تقديم كل الأغنيات التى يحبونها.

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يذكر أن محمود العسيلى يستعد لطرح كليب جديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله، ومن المقرر أن يتم طرحها فى شهر أغسطس المقبل.