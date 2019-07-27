شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التريللر الرسمى لـThe Righteous Gemstones المقرر عرضه أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على مسلسل "The Righteous Gemstones" التريللر الرسمى للعمل المقرر أن يبدأ عرضه فى أغسطس المقبل على قناة HBO، ووصلت مدة التريللر لدقيقتين ونصف جمعت عددا من لقطات العمل الذى ينتظره قطاع كبير من عشاق الكوميديا.

وقد وصلت نسبة مشاهدة التريللر على موقع يوتيوب لأكثر من مليون مشاهدة حتى الآن.

مسلسل "The Righteous Gemstones" شارك فى بطولته عدد من النجوم العالمين من ابرزهم جون جودمان و كريستوفور روس و جينيفر هازيليب و كيلتون دومونت و سكيلر جيسوندو و غيرهم .

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