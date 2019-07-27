شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى حجاج يتألق بحفله فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب الشعبى مصطفى حجاج حفلا غنائيا ضخما بأحد شواطئ الساحل الشمالى بحضور عدد كبير من الشباب من الجنسين ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص طوال فقرته حتى شروق الشمس.

قدم حجاج عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها خطوة، زحمة حياتى، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش، وغيرها.

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كان المطرب مصطفى حجاج طرح أول أغانى ألبومه الجديد "هتزهزه" بعنوان "آه يا حنان" وذلك عبر "يوتيوب"، والأغنية كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس.

ألبوم "هتزهزه" استغرف مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه والبداية اليوم بأغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.