شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد التريلر الثانى الرسمى لفيلم "Gemini Man" لويل سميث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على فيلم "Gemini Man" للنجم العالمى ويل سميث التريللر الرسمى الثانى للعمل المقرر عرضه فى أكتوبر المقبل، ووصلت مده التريلر إلى دقيقتين و28 ثانية جمعت عدد من لقطات الفيلم.

فيلم "Gemini Man" تبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، ويشارك فى بطوله العمل مع ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف اوين وبينديكت ونج ودوجلاس هودج ورالف براون وغيرهم.







