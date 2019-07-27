شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله.. تعرف على سبب خلاف يوسف شاهين مع العندليب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان الجميع ينتظر الفيلم السينمائي الذي يجمع المخرج الكبير يوسف شاهين مع الفنان عبد الحليم حافظ ليري المشاهدين العندليب بكاميرا " جو " وجمعت جلسات عمل لفترة طويلة بين المبدعين الكبيرين لتجهيز فيلم "وتمضى الأيام" سيناريو لوسيان لامبير وكانت مرشحة لبطولته الراحلة سعاد حسنى لأن الفيلم كان رومانسي ويتناول قصة حب كبيرة بين العندليب والسندريلا ضمن أحداثه.

لكن ما حدث أن العندليب فجأة استبعد يوسف شاهين ورفض التعامل معه وكان السبب هو ترشيح المخرج الكبير يوسف شاهين للشاعر أحمد فؤاد نجم والمطرب الشيخ إمام عيسي وإصراره علي مشاركتهما في الفيلم الأمر الذي كان مرفوضًا شكلاً وموضوعًا من قبل العندليب وأغضبه كثيرًا وأدي لقطيعة بينهما وقال وقتها العندليب جملته الشهيرة: المجنون ده جايبلي اتنين شيوعيين يعلموني أنا الوطنية.

يذكر أن الفنان عبد الحليم حافظ قدم للسينما 16 فيلمًا وفي عام 1955 شهد عرض أربعة أفلام كاملة للعندليب هى (لحن الوفاء وأيامنا الحلوة وليالي الحب وأيام وليالي) وكان فيلم "أبي فوق الشجرة" هو آخر أفلامه التي قدمها عام 1969 وشاركه بطولته الفنان القدير عماد حمدي ونادية لطفي وميرفت أمين.